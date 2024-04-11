Жара в Киеве: обновлены еще несколько температурных рекордов

Накануне, в среду, 10 апреля, в Киеве снова было очень жарко. Обновлено три температурных рекорда.

Об этом информирует Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Сказано о том, что минимальная температура воздуха в украинской столице накануне была самой высокой для этого дня за все время наблюдений и составила 14,1 градуса. Прошлое рекордное значение 2016-го года было превышено на 1,3 градуса.

В то же время, максимальная температура воздуха в городе достигла отметки плюс 26 градусов – это на 1,9 градуса больше предыдущего рекордного показателя 1973-го года.

Наконец, отмечают эксперты, среднесуточная температура воздуха вчера была самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила плюс 20,6 градуса, что превысило предыдущий рекордный показатель 2016-го года на 2,9 градуса, а климатическую норму сразу на 12,1 градусов.

Ранее киевлян предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности.