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Новости > Правило Бергмана: ученые узнали о динозаврах кое-что странное

Правило Бергмана: ученые узнали о динозаврах кое-что странное

Агата Кловская
09.04.24 03:21
126
Правило Бергмана: ученые узнали о динозаврах кое-что странное

Эксперты из университета Аляски в США вместе с коллегами из университета Рединга в Великобритании узнали нечто странное о динозаврах. Появились данные их отчета.

В нем говорится о том, что динозавры не подчинялись одному из основных закономерностей эволюции, известному как правило Бергмана.

Поясняется, что оно было сформулировано в XIX веке и говорит, что в прохладном климате животные обычно становятся больше, а их сородичи из более теплых широт, наоборот, мельчают. Все потому, что более крупным организмам проще поддерживать тепло, тогда как более мелкие лучше переносят жару.

Ученые в ходе работы проанализировали сотни окаменелостей динозавров из различных регионов и пришла к выводу, что древние ящеры игнорировали правило Бергмана.

Информируется, что особи, жившие в холодном климате с морозом и снегопадами, не превосходили в размерах родственников из жарких регионов.

Подчеркивается, что это оказалось справедливым для всех видов ископаемых рептилий.

Резюмируется, что полученные выводы говорят о необходимости пересмотреть актуальность правила Бергмана, так как оно не работает в ряде случаев и требует массы оговорок.

Ранее палеонтологи узнали о вымирании динозавров нечто крайне любопытное.

Также ученые нашли в хорошо сохранившихся останках динозавра кое-что любопытное.

Тэги: ученые, мир, наука, динозавры

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