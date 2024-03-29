Россияне снова сбросили авиабомбу на Белгородскую область, — СМИ

Российская военная авиация недавно снова нанесла бомбовый удар по территории Белгородской области. На этот раз была применена 500-килограммовая авиабомба с фугасной боеголовкой (ФАБ-500). Об этом сообщает ASTRA.

По данным российского издания, такая бомба была обнаружена 27 марта в районе села Бессоновка в Белгородском районе.

Источники СМИ также указывают на то, что уничтожение боеприпаса произошло накануне. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Напомним, появилось видео мощного взрыва в Белгороде в результате авиаудара ВС РФ.