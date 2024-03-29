Стало известно, сколько денег США уже дали Украине

Стало известно о размерах помощи со стороны США Украине во время войны. Об этом, ссылаясь на письмо главы административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг сенатору Джей Ди Вэнсу, сообщает Fox News.

Информируется: «По оценкам Пентагона, правительство США потратило не менее 113 миллиардов долларов на войну в Украине».

Отмечается, что данную сумму «можно считать гораздо большей из-за стоимости замены оружия и боеприпасов, отправленных Киеву».

Уточняется, что в общую сумму также входит финансирование, которое не пошло непосредственно в Украину, однако используется для поддержки нашей страны.

Сообщается также, что вместе с пакетами помощи США предоставили Украине 145 миллионов долларов и 189 миллионов долларов в 2022-м и 2023-м финансовых годах соответственно на базовые расходы, такие как глобальное здравоохранение и финансирование работы посольств.

В письме говорится: «Министерства и ведомства сделали всё возможное, используя свои ограниченные ресурсы, чтобы продолжать поддерживать Украину в отсутствие дополнительного финансирования, но этих ограниченных ресурсов будет недостаточно для удовлетворения важнейших потребностей Украины в 2024-м финансовом году, и, если их оставить без изменений, это даст преимущество для российских войск».

Резюмируется, что постоянная поддержка США абсолютно необходима для европейской безопасности.

Ранее Байден рассказал, как США могли бы защитить Украину.