Спецслужбы предупредили об угрозе терактов на церемонии открытия Олимпиады в Париже

Церемония открытия Олимпийских игр-2024, которую планируется провести в формате парада на реке Сене, оказалась на грани срыва. Французская разведка опасается терактов в Париже и рекомендует перейти к «плану Б», сообщает Europe 1.

В Главном управлении внутренней безопасности Франции среди возможных рисков назвали атаки террористов-одиночек с применением оружия или наезд на машине в толпу людей, а также активизацию так называемых спящих ячеек экстремистов, управляемых из афганской зоны.

«За прошедшую неделю наблюдался переполох среди граждан Центральной Азии, за которыми мы обычно следим», — цитирует издание источника в спецслужбах. В связи с этим разведка решила «нацелить свои сенсоры» на граждан Туркменистана, Киргизии и Казахстана.

Напомним, мэр Парижа не хочет видеть россиян на Олимпиаде-2024.