Зеленский переговорил со спикером Конгресса США Джонсоном

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном. Об этом глава государства сообщил в Telegram в четверг, 28 марта.

«Провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей Джонсоном. Поблагодарил его лично, обе партии, американский народ и президента Байдена за жизненно важную поддержку Украины с начала российского вторжения», — написал он.

Зеленский рассказал спикеру о ситуации на поле боя, в том числе и о стремительном усилении российского воздушного террора. Только за прошедшую неделю украинские города и общины получили удары 190 ракетами, 140 «шахедами» и 700 УАБами. Была выведена из строя крупнейшая украинская ГЭС.

«В этой ситуации быстрое принятие Конгрессом помощи для Украины критически важно. Мы отдаем себе отчет, что в Палате представителей есть разные позиции относительно того, как это сделать, но главное — чтобы вопрос помощи Украине оставался фактором объединения», — отметил президент.

По словам Зеленского, во время разговора также обсуждали необходимость скорейшего перекрытия источников, из которых Россия финансирует войну в Украине. Отдельно было уделено внимание использованию замороженных российских активов в пользу нашей страны.

«В этом мы также рассчитываем на лидерство Конгресса», — добавил глава государства.

Напомним, Зеленский заявил, что Путин хочет полностью уничтожить Украину, без помощи США мы проиграем.