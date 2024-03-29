В Telegram анонсировали новую функцию для пользователей из Украины, РФ и Беларуси

С 1 апреля пользователи Украины, России и Беларуси смогут ограничивать круг лиц, которые могут посылать им личные сообщения в мессенджере Telegram. Об этом в Telegram сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

«Четыре дня назад русскоязычные пользователи Telegram стали жаловаться на сообщения от незнакомцев с призывами к терактам. В течение часа после получения подобных жалоб мы применили ряд технических мероприятий и организационных мероприятий для того, чтобы предотвращать эту активность», — написал Дуров.

По его словам, в результате десятки тысяч попыток отправить такие сообщения были пресечены, а тысячи пользователей, участвовавших в этом флешмобе, столкнулись с вечной блокировкой своих Telegram-аккаунтов.

«С начала следующей недели все пользователи из России, Украины и Беларуси смогут ограничивать круг тех, кто может посылать им личные сообщения. Мы также внедряем решения на основе искусственного интеллекта для еще более эффективной фильтрации подобного спама», — отметил Дуров.

Он также подчеркнул, что Telegram — не место для спам-рассылок и призывов к насилию.

Напомним, в Telegram появились весьма любопытные функции.