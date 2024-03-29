Погода в Украине: прогноз на последние выходные марта

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в последние выходные марта. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят о том, что в субботу, 30 марта, по стране будет без осадков, только ночью в восточных областях небольшой дождь. Ночью прогнозируют 3-8 тепла, днем плюс 16-21, на западе прогреется до 24 тепла, а на высокогорье Карпат и побережье морей будет плюс 11-16.

Ветер преимущественно южный (в восточных областях северо-западный), 7-12 м/с, в Карпатах, ночью и в Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве завтра ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Ночью 4-6 тепла, а днем плюс 18-20.

В воскресенье, 31 марта, по стране должно быть сухо. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Ночью плюс 6-11, на востоке 2-7 тепла, днем до плюс 19-24, в западных областях до 26 тепла, на побережье морей плюс 13-18.

В украинской столице послезавтра будет без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Ночью 8-10 тепла, а днем плюс 21-23.

Ранее в Карпатах начался снежный шторм.