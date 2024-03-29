В Киеве подорожают транспортные карты

Киевлян уже с 1 апреля ждет неприятный сюрприз. Транспортные карты в украинской столице подорожают с 50 до 75 гривен.

Об этом информирует КГГА.

В КП «Главный информационно-вычислительный центр» Киева поведали, что связано это с увеличением себестоимости изготовления карт.

При этом подчеркивается, что стоимость проезда в коммунальном транспорте не изменится.

Власти города напомнили, что в приложении «Киев Цифровой» можно приобрести цифровую транспортную карту, не теряя скидок или удобных тарифов проездного.

Резюмируется: «Стоимость проезда в городском пассажирском транспорте составляет: в автобусе, трамвае, троллейбусе, метрополитене, фуникулере – 8 гривен за одну поездку; в городской электричке – 15 гривен за одну поездку».

Ранее столичная станция метро «Днепр» возобновила работу в обычном режиме.