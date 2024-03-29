Зеленский назвал три условия для окончания войны

Война с Россией не остановится, пока Украина не будет сильной. Для этого нашим защитникам нужны дальнобойные ракеты, артиллерия и системы противовоздушной обороны. Об этом в интервью CBS News заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«До какого момента продлится война? В данной ситуации, пока Украина не будет сильной. Украина еще не так сильна, какой может быть. Нам нужно дать возможность действовать на поле боя», — подчеркнул глава государства.

Зеленский уточнил, что для этого Украине необходимы, во-первых, системы Patriot, которые могут предоставить США, — они помогут разблокировать небо. Во-вторых, нашей стране нужен паритет в артиллерии, после того, как украинские защитники пойдут вперед. И третьим условием являются дальнобойные ракеты.

«Если Россия знает, что ей на голову может прилететь дрон, она меньше стреляет. Если она будет знать, что в Украине есть ракеты, столь же дальнобойные как их Х или „Кинжалы“, то они будут меньше стрелять и по людям, и по энергетике, потому что Путин (российский диктатор Владимир Путин) будет бояться за то, что люди вынесут его из Кремля», — добавил глава государства.

Напомним, Зеленский обозвал Путина «больным и циничным существом».