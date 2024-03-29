Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 440 790 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на пятницу, 29 марта.
Сообщается, что погибли уже 440 790 солдат.
Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 6 922 танка, 13 264 боевые бронированные машины, 10 991 артиллерийская система, 1 023 РСЗО, 735 средств ПВО, 347 самолетов, 325 вертолетов, 8 656 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 022 крылатые ракеты, 26 кораблей/катеров, одна подлодка, 14 645 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 807 единиц специальное техники.
Ранее киевлян предупредили об угрозе проникновения вражеских ДРГ.