Названа причина смерти экс-футболиста сборной Украины Богдана Шершуна

Причиной смерти известного в прошлом футболиста Богдана Шершуна стал укус клеща. Об этом в интервью изданию Sport24 рассказал бывший российский футболист и экс-партнер украинца по ЦСКА и Днепру Ролан Гусев.

Как сообщил Гусев, смертельная болезнь у экс-футболиста началась именно из-за укуса насекомого.

«Новость о его смерти стала большим шоком. Как рассказал отец Богдана, это произошло из-за клеща. Его укус дал осложнение на голову. Но прошло время, ничего такого не нашли. Богдан плохо чувствовал себя в последние дни жизни — чувствовал слабость, все время спал. Сделали пункцию, а там все так усилилось... Тяжело было слушать, как плачут отец Богдана, сестра, дочь — а меня рядом не было. В свое время Богдан очень мне помог — когда я перешел в „Днепр“», — рассказал Гусев.

Отметим, что в последние дни жизни Богдан Шершун провел в Бельгии, где проходил лечение.

Напомним, что экс-футболист «Днепра», «Арсенала», «Кривбасса», «Волыни» и сборной Украины Богдан Шершун внезапно умер в 42 года из-за рака мозга.