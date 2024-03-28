В России обостряется межэтническая рознь, — The New York Times

Теракт в Подмосковье стал толчком для раздувания межнациональной розни в России. В стране резко возросла антимигрантская риторика. Об этом пишет издание The New York Times.

Издание указывает, что миллионы трудовых мигрантов постоянно сталкиваются с ксенофобией в России, но теперь она значительно усилилась.

«Мигранты нужны как „пушечное мясо“ для российской армии и как рабочая сила. И когда власти предстоит выполнить план борьбы с терроризмом, они также сосредоточатся на этой группе», — сказала российская правозащитница Светлана Аннушкина.

Она заявила, что сразу после того, как было объявлено, кто по национальности вероятные терористы, стало ясно, что силовики будут хватать таджиков.

«Мигранты из Таджикистана сильно испуганы и почти не выходят на улицу. Теперь они боятся не только депортации, но и того, что их заставят ехать на войну против Украины», — пишет газета.

Она добавила, что для многих не стало сюрпризом то, что в «заказчики» теракта «записали украинцев».

Издание напоминает, что Путин умеет использовать в своих целях этническую напряженность.

«Когда он приходил к власти, Россия вела войну против Чечни. Также Путин способствовал разжиганию сепаратизма в грузинских регионах Южная Осетия и Абхазия для дальнейшей их оккупации», — пишет NYT.

Напомним, Буданов озвучил несколько версий, почему Кремль допустил теракт в «Крокусе».