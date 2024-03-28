Буданов рассказал, что изменится для Украины в случае исчезновения Путина

Исчезновение Владимира Путина вряд ли изменит ситуацию. Российское общество уже стало жертвой пропаганды и ненавидит Украину и коллективный Запад. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, сообщает сайт ГУР.

«Скоро точно ничего не изменится, сразу вам говорю. С резкими изменениями в РФ не может резко измениться их отношение к миру, их мировосприятие. Поймите, что они стали действительно жертвами своей же пропаганды. Это произошло, они это, признают, скажем так», — сказал он.

По его словам, российское общество прокачано на ненависть к коллективному Западу и Украине.

«Даже если сейчас появится человек и скажет: „Знаете, останавливаемся!“, даже если все остановилось — эта ненависть еще много лет будет влиять достаточно серьезно на все принятия решений, потому что все они будут исходить из позиций, что они — враги», — добавил начальник ГУР.

Буданов предложил представить ситуацию, когда все остановилось, а Россия принесла извинения.

«Кто поверит России через год? Это необратимые процессы, которые уже прошли в обществе. Для этого нужны годы и работа», — сказал он.

Буданов напомнил ситуацию после второй мировой войны.

«Сейчас же, думаю, мало кто смотрит на немцев, как на врагов. Но прошло время, и все стало нормально. А в 50-х годах трудно было найти человека, который смотрел бы на ФРГ того времени, как на друзей. То есть все проходит с годами. И это непростые процессы», — считает начальник ГУР.

Напомним, Буданов заявил, что у Путина нет планов по ведению войны в 2025 году.