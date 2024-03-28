Поляки разблокировали один из пунктов пропуска на границе с Украиной

Польские фермеры временно прекратили блокаду движения грузовиков в обоих направлениях в пункте пропуска Угринов-Долгобичув. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) в четверг, 28 марта.

«По информации от польских коллег, на территории Польши перед ПП Угринов-Долгобичув пропуск грузового транспорта осуществляется в обычном режиме», — говорится в сообщении.

Указано, что на пересечение границы здесь ожидают 120 грузовиков.

«В то же время сопредельная сторона сообщила, что ритмичный пропуск грузовиков ориентировочно продлится до 2 апреля. Просим водителей и перевозчиков учесть информацию», — добавили в ГПСУ.

Напомним, поляки начали блокировать автобусы на границе с Украиной.