Смертельное ДТП в Черниговской области: автомобиль врезался в блокпост

Смертельное ДТП произошло в минувшую среду, 27 марта, на выезде из города Корюковка в Черниговской области. О нем поведали в местной полиции.

Сообщается, что вечером около 21-00 правоохранителям пришло сообщение об аварии.

На место происшествия инцидента выехала следственно-оперативная группа полиции.

Выяснилось, что 23-летний водитель автомобиля Renault Scenic не справился с управлением и столкнулся с сооружением неработающего блокпоста.

Увы, в результате ДТП водитель погиб.

Информируется, что следователь Корюковского районного отдела полиции расследует обстоятельства ЧП в рамках уголовного производства по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего».

Сейчас досудебное расследование продолжается.

При этом полиция обращается к свидетелям ДТП: «Если вам что-нибудь известно об обстоятельствах этого события, просьба звонить по телефону на линию 102».

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