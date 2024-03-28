Стало известно о небывалой пользе темного шоколада

Эксперты из университета Мельбурна в Австралии выяснили кое-что новое о пользе темного шоколада. Появились данные их отчета.

В нем говорится о том, что это лакомство является пищей для полезных кишечных бактерий, чем самым стимулируя и поддерживая процесс пищеварения.

Поясняется, что темный шоколад обладает полезными для здоровья свойствами.

Так, как указывается, он способен реструктурировать разнообразие и обилие бактерий для нормализации работы кишечника.

Сообщается, что какао действует как пребиотик – это компоненты пищи, которые не перевариваются и не усваиваются в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, которые перерабатываются полезной микрофлорой в толстом кишечнике.

Информируется, что усилить данный благоприятный эффект можно путем добавления в шоколад пробиотиков, то есть живых микроорганизмов, приносящих пользу хозяину при введении в адекватных количествах.

Во время своей работы исследователи обогатили пробиотиками темный шоколад (содержит 70% какао) и молочный шоколад (в нем 45% какао).

Выяснилось, что его употребление поддерживают выработку полезных побочных продуктов пищеварения, также известных как постбиотики.

Говорится, что обогащенный пробиотиками шоколад способствует синтезу полезных жирных кислот, регулирующих аппетит и энергетический гомеостаз.

Резюмируется, что обычный, фабричный шоколад тоже споосбен быть полезен для организма: следует употреблять темный вид сладости с содержанием какао не менее 70% и есть его в умеренных количествах.

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