Как оказалось, мозг человека значительно увеличился за последнюю сотню лет

Эксперты из Калифорнийского университета в Дэвисе узнали о человеческом мозге кое-что интересное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что менее чем за столетие, с 1930-го года объема мозга человека значительно увеличился.

В ходе работы ученые использовали магнитно-резонансную томографию головного мозга, чтобы измерить объем мозга 5 209 мужчин и женщин в возрасте от 30 до 62 лет.

Уточняется, что МРТ проводились в период с 1999-го по 2019-й год, а участники исследования были рождены в период 1930-1970-х годов.

Оказалось, что средний объем мозга у тех, кто родился в 1930-х, составил 1234 миллилитра, а у людей, рожденных в 1970-х годах, этот показатель вырос до 1321 миллилитра, что примерно на 6,6% больше.

Поясняется, что увеличенный объем мозга коррелирует со сниженным риском развития деменции у более молодого поколения.

Резюмируется, что подобное изменение создает больший когнитивный резерв для предотвращения возрастного снижения внимания, памяти, скорости реакции и других навыков.

Ранее ученые рассказали, как «почистить» мозг.