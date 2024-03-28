Названы лекарства, которые «убивают» сердце

Эксперты из университета Колорадо в США поведали о лекарствах, которые буквально «убивают» сердце. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что прием препаратов для коррекции синдрома дефицита внимания и гиперактивности, таких как аддералл или риталин, может привести к аритмии, сердечной недостаточности и остановке сердца.

Поясняется, что СДВГ представляет собой нарушение развития неврологическо-поведенческого характера, при котором ярко выражена гиперактивность наряду с дефицитом внимания и концентрации. Для улучшения работоспособности при данной патологии с недавних пор применяется медикаментозное лечение такими препаратами, как аддералл или риталин.

В ходе работы исследователи проанализировали данные около 26 тысяч людей с СДВГ и здоровых добровольцев в возрасте от 20 до 40 лет. Фаза наблюдения длилась около десяти лет.

Выяснилось, что у людей с СДВГ вероятность развития кардиомиопатии после одного года приема препаратов была на 17% выше по сравнению со здоровыми лицами.

Сказано, что кардиомиопатия – это заболевание миокарда неизвестной этиологии, основными признаками которого являются кардиомегалия (увеличение размеров сердца) и/или сердечная недостаточность.

Кроме этого оказалось, что длительное применение препаратов (более восьми лет) было связано с повышением аналогичного риска на 57%.

Резюмируется, что при кардиомиопатии может нарушаться сердечный ритм, что приводит к аритмии (нерегулярному сердцебиению). Долгосрочные последствия аритмии включают опасный для жизни инсульт, сердечную недостаточность или остановку сердца.

Ранее ученые доказали, что жара «убивает» сердце.