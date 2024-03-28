В «Укрэнерго» сообщили о ситуации с отключениями

По состоянию на утро в четверг в Украине остаются без света более 400 населенных пунктов. Об этом сообщило «Укрэнерго» 28 марта.

Так, из-за сильного ветра обесточено 19 населенных пунктов в Хмельницкой области и 5 в Киевской области. Там продолжаются ремонтные работы.

«По другим причинам на утро обесточены 389 населенных пункта. Из-за боевых действий: есть новые обесточивания в Донецкой, Запорожской, Харьковской, Херсонской областях. Из-за технологических нарушений: есть обесточивание в Киевской, Кировоградской областях», — говорится в сообщении.

В настоящее время графики отключений действуют только на Харьковщине. Но с ростом потребления возможно применение ограничений в Одесской и Хмельницкой областях. В Кривом Роге отключения не прогнозируются.

Выработанной электроэнергии достаточно для покрытия потребностей всех потребителей. Дефицит в энергосистеме не прогнозируется.

На одной из тепловых электростанций после ремонта включен энергоблок. А ветреная и солнечная погода способствует работе электростанций на ВИЭ.

Вчера, с 19:00 до 20:00 по запросу польского оператора PSE, Украина оказывала аварийную помощь энергосистеме Польши общим объемом 100 МВт·ч.

Сегодня утром и дальше в течение суток ведется импорт электроэнергии из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Его общий объем 13 087 МВт·ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 494 МВт. Экспорт не планируется.

Напомним, в Минэнерго рассказали, будут ли повышать тарифы на электроэнергию в Украине.