Мобилизация с 18 лет: В Минобороны поставили точку в этом вопросе

В Украине могут ввести обязательную базовую военную службу с 18 лет вместо срочной. Но о мобилизации с 18 лет речь не идет. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

В ведомстве отметили основные нововведения мобилизационного законопроекта № 10449, в частности поставили точку в вопросах якобы планов уменьшить мобилизационный возраст.

Отмечается, что предлагается со следующего года введение обязательной базовой службы для молодых людей от 18 лет вместо «строчки».

В целом же речь идет о мобилизационном возрасте не с 18 лет, а от 25 до 60 лет.

«С 2025 года в вузах вводится базовая военная подготовка», — говорится в заявлении министерства.

В пресс-службе добавляют, что от ее прохождения в университетах освобождаются некоторые категории граждан.

«Вместо срочной вводится базовая военная служба на срок 5 месяцев в мирное время и 3 месяца в военное», — передали в Минобороны.

Также предлагается, что граждане с 18 лет могут выбрать время прохождения базовой военной службы. Кроме того, украинцы с 18 лет независимо от прохождения базовой военной подготовки или службы получат отсрочку до достижения мобилизационного возраста, то есть от 25 лет.

Напомним, в Раде рассказали, когда рассмотрят все правки к закону о мобилизации.