Россия использует теракт под Москвой, чтобы оправдать войну против Украины, — Госдеп

Россия пытается оправдать войну против Украины при помощи теракта в торговом центре «Крокус Сити холл» под Москвой. Об этом на брифинге заявил спикер Государственного департамента США Мэть Миллер.

По его мнению, российское правительство знает, что версии о причастности Украины, Британии и США к теракту под Москвой «категорически несправедливые».

Он напомнил, что Соединенные Штаты Америки предупредили Россию о терактах предварительно. Вашингтон хотел увидеть, что россияне предотвратят трагедию.

«Я бы сказал, что эти комментарии многих кремлевских чиновников безответственны, они циничны, и это просто еще один пример того, как президент Путин (российский диктатор Владимир Путин) и остальная его команда используют национальную трагедию, чтобы попытаться оправдать незаконную войну против Украины», — подчеркнул Миллер.

Напомним, в Госдепе США сделали неоднозначное заявление по поводу войны в Украине.