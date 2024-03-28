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Новости > Киевлян предупредили об угрозе проникновения вражеских ДРГ

Киевлян предупредили об угрозе проникновения вражеских ДРГ

Александр Панько
28.03.24 12:17
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Киевлян предупредили об угрозе проникновения вражеских ДРГ

В Киеве на заседании Совета обороны по обеспечению безопасности города было принято ряд решений. Все из-за угрозы проникновения вражеских ДРГ в столицу и угроз России усилить ракетные атаки. Об этом сообщает Telegram-канал КГВА.

По словам начальника КГВА Сергея Попко, поводом заседания Совета обороны города стали последние заявления руководителей страны-агрессора о намерениях увеличить количество ракетных атак, направленных на гражданские объекты и мирных граждан Украины и Киева, в частности.

«Это подтверждается последними ракетными ударами с применением вооружения с кратчайшим временем прилета», — отметил Попко.

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что не исключается угроза попыток проникновения на территорию города диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) противника, привлечения агентов российских спецслужб и других вражеских элементов для дестабилизации ситуации в столице.

Как рассказали в КГВА, учитывая эту информацию, Совет обороны Киева принял следующие решения:

— Безотлагательно проработать вопросы проведения в дальнейшем мероприятий в городе Киеве, которые предусматривают привлечение численного количества людей.

— Просмотреть нормативно-распорядительные документы о жизнедеятельности граждан столицы по вопросам работы общественного транспорта, проведения спортивных, культурных, образовательных, медицинских, развлекательных мероприятий, а также в местах скопления людей для обеспечения безопасности граждан.

— Всем силовым и военным структурам Киева в соответствии со своими полномочиями усилить внимание к местам скопления людей, обеспечить соблюдение публичной безопасности и порядка в столице. Обеспечить все необходимые меры, которые способствуют безопасности граждан Киева.

— Всем ответственным структурам и балансодержателям защитных сооружений гражданской защиты обеспечить постоянный доступ населения к укрытиям и готовность «пунктов несокрушимости» к использованию.

Отдельно будет проводиться мониторинг социальных сетей по распространению дезинформации, провокаций и другой информации, направленной на дестабилизацию ситуации в столице.

«Киевлян прошу сохранять спокойствие. Не паниковать. Мы принимаем превентивные меры, чтобы Киев и его жители были надежно защищены», — добавил Попко.

Напомним, вражеские ДРГ не оставляют попыток прорвать северную границу Украины.

Тэги: Киев, ракетный удар, ДРГ

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