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Новости > Польша готовит «революционные» изменения в помощи беженцам из Украины

Польша готовит «революционные» изменения в помощи беженцам из Украины

Агата Кловская
28.03.24 11:39
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Польша готовит «революционные» изменения в помощи беженцам из Украины

Правительство Польши готовит «революционные» изменения в закон о помощи беженцам из Украины, который действует с начала войны. Систему финансирования питания и проживания в гостевых домах до десяти человек намерены отменить. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

По данным издания, министерство внутренних дел и 29 марта представит проект изменений в закон. Его основные положения были представлены на конференции по жилищной ситуации беженцев из Украины.

Ключевым изменением станет отмена нормы, которая предусматривает финансирование питания и проживания украинцев в 40 злотых в день (400 гривен) в небольших частных центрах вместимостью до десяти человек.

Правительство будет оплачивать пребывание украинца только в тех местах, которые имеют договоренности с воеводой и, следовательно, находятся под контролем государства.

По данным правительства, сейчас в центрах коллективного размещения проживают 39 937 человек, т.е. 4,2%. беженцев в Польше. Мацей Душчик, заместитель министра внутренних дел, отвечающий за миграционную политику, признал, что большая часть из них не сможет справиться без поддержки.

«Мы рассматриваем вопрос о частичной оплате, потому что возникла проблема, что причитающееся по специальному закону гражданину Украины, а не гражданину Польши, является равноценным. Мы должны это сбалансировать. Дело в том, что государство помогает, например, украинской беженке с детьми, давая ей жилье и еду, но не гарантирует такой защиты польской матери», — сказал он.

Важным изменением станет введение со следующего года разрешения на временное проживание для беженцев из Украины (оно предоставляется на три года). В настоящее время специальный закон автоматически распространяется на всех, у кого есть PESEL UKR — документ, дающий возможность пребывания в Польше сроком на 18 месяцев с возможностью уехать из страны на срок до 30 дней. У гражданина Украины будет выбор, но если он решит остаться временно, ему придется заполнить специальное заявление в коммуне, пройти процедуру проверки в органах внутренней безопасности, пограничной службе и полиции и сдать отпечатки пальцев.

Пока неизвестно, как правительство будет справляться с огромным количеством украинских детей, не посещающих школу. Министр признал, что решения польского правительства необходимо согласовывать с украинским государством (такие переговоры продолжаются). В настоящее время специальный закон разрешает онлайн-обучение как в Украине, так и в польских школах. «По системе PESEL UKR у нас 380 тысяч детей школьного возраста, а 210 тысяч человек получают пособие 800+. Дети. Сколько их на самом деле в Польше? Мы не знаем», — сказал Душчик.

По данным Агентства ООН по делам беженцев по состоянию на 14 марта 2024 года было зафиксировано по всему миру 6,486 млн беженцев из Украины (5,983 млн беженцев зафиксировано в Европе и 0,503 млн за пределами Европы). В Польше находится 956,6 тысяч.

Напомним, Польша ограничит выплаты для украинских беженцев.

Тэги: Украина, Польша, украинцы, беженцы

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