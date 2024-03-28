Швеция разрешила вербовать своих граждан для войны в Украине

Пресс-секретарь МИД Швеции Тумас Ванеск сделал громкое заявление. Его слова цитируют российские СМИ.

Дипломат сообщил о том, что посольство Украины в Стокгольме имеет право вербовать шведов для участия в войне против России, так как это не противоречит международному праву.

Он отметил: «Защита Украиной своей территориальной целостности соответствует международному праву. Участие шведских граждан в обороне Украины не является незаконным».

Ранее в Госдепе США сделали неоднозначное заявление по поводу войны в Украине.