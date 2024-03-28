В Госдепе США сделали неоднозначное заявление по поводу войны в Украине

Специальный посланник и координатор Центра глобального взаимодействия при государственном департаменте США Джеймс Рубин сделал неоднозначное заявление по поводу войны в Украине. Его слова цитирует издание Politico.

Чиновник призвал власти нашей страны сообщать плохие новости с фронтов.

Он сказал: «Иногда военные репортеры сообщают о вещах, которые не обязательно отвечают интересам Владимира Зеленского. Но в демократии, на которую мы надеемся, и которой постепенно становится Украина, следует понять, что освещение войны военными репортерами, даже если время от времени появляются плохие новости, это гораздо лучше».

Представитель Госдепа добавил: «Иногда украинское правительство может сопротивляться той свободе информации, которая является нормой для нас».

Кроме этого, по его словам, увеличение доступа для журналистов укрепит насущную потребность нашей страны в получении большей помощи со стороны своих союзников.

Джеймс Рубин также считает, что «хотя Украина движется в правильном направлении, она еще не является полноценной демократией в связи с некоторыми неблагоприятными последствиями для информации».

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