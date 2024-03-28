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Новости > В Минэнерго рассказали, будут ли повышать тарифы на электроэнергию в Украине

В Минэнерго рассказали, будут ли повышать тарифы на электроэнергию в Украине

Агата Кловская
28.03.24 11:15
140
В Минэнерго рассказали, будут ли повышать тарифы на электроэнергию в Украине

Министерство энергетики Украины на данный момент не рассматривает вопрос о повышении тарифов на электроэнергию для населения. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона.

Он отметил, что тарифы на электроэнергию в прошлом году повышали как следствие масштабных атак РФ на энергетику.

«Без этого решения мы бы не восстановили нашу энергетику и не прошли бы зиму так, как мы ее прошли, — спокойно, стабильно и без отключений», — заявил Галущенко.

Однако сейчас, по его словам, говорить о повышении рано.

«Мы еще не понимаем масштабов повреждений (после последней массированной атаки), не осуществлена полная оценка ущерба и не понятно, какие деньги нужны на восстановление. Поэтому пока нет никаких проектов или наработок по изменению тарифов», — добавил Галущенко.

Напомним, в Украине могут вырасти тарифы на свет.

Тэги: общество, тарифы, электроэнергия, новости Украины

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