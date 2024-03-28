В Раде рассказали, когда рассмотрят все правки к закону о мобилизации

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности пытается как можно скорее рассмотреть все внесенные поправки в законопроект о мобилизации. Однако нужно еще два дня. Об этом заявил заместитель председателя комитета, депутат Егор Чернев в эфире телемарафона.

«Мы делаем максимум со своей стороны, стараемся как можно быстрее все пройти. За сегодня прошли около 800 или 700 правок. Уже в общей сложности прошли 3500», — рассказал он.

По словам нардепа, комитету осталось рассмотреть около 700 поправок. По мнению Чернева, их смогут рассмотреть за два дня. После этого законопроект будет вынесен на голосование в Раду.

Напомним, Зеленский рассказал об изменениях в законе о мобилизации и будет ли ее усиление.