Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Жертвами войны в Украине стали уже 537 детей

Жертвами войны в Украине стали уже 537 детей

Агата Кловская
28.03.24 09:08
50
Жертвами войны в Украине стали уже 537 детей

В Украине продолжается война. Увы, под ударами оказываются дети.

О ситуации на четверг, 28 марта, поведал Офис генерального прокурора.

Сообщается, что жертвами боевых действий стали как минимум 537 несовершеннолетних.

Еще 1 269 детей получили различные ранения.

Подчеркивается, что данные цифры не окончательные, так как продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Сообщается, что больше всего детей пострадало в Донецкой (524), Харьковской (343), Херсонской (149), Киевской (130), Днепропетровской (125), Николаевской (103) и Запорожской (100) областях.

Известно, что накануне, 27 марта, в результате удара по селу Боровая Изюмского района Харьковской области погиб 13-летний мальчик, а в результате обстрела Харькова пострадали четыре ребенка в возрасте трех месяцев до тринадцати лет.

Ранее мы писали, какая ситуация на фронтах на 28 марта.

Тэги: общество, Россия, война, дети, регионы, новости Украины

Комментарии

Статьи

23.03.24 10:40

Бойня в «Крокус Сити Холл»: кто за этим стоит?

Автор: Александр Панько

Дайджест

Кто устроил бойню в «Крокусе»: три версии
25.03.24 13:00

Кто устроил бойню в «Крокусе»: три версии

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
28.03.24 08:59

Война в Украине: ситуация на фронтах на 28 марта

28.03.24 08:54

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 439 970 солдат

27.03.24 21:24

Кирилл Буданов: В Кремле трижды меняли версии того, что произошло в «Крокус Сити»

27.03.24 18:36

Блогер Татьяна Пренткович съездила с любовником-волнтером Андреем Гонковским на Мальдивы, откуда он не вернулся - утверждают СМИ

27.03.24 18:16

Андрей Стрихарский: «тендерный распильщик» под маской «слуги народа»?

27.03.24 18:14

Трамп начал торговать Библией

27.03.24 18:12

Депутат-предатель Деркач обвинил ГУР в причастности к подрыву на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2»

27.03.24 16:34

В Европоле заявили о масштабной утечке данных

27.03.24 16:07

Польша увеличит расходы на снаряды для Украины

28.03.24 08:54

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 439 970 солдат

27.03.24 21:24

Кирилл Буданов: В Кремле трижды меняли версии того, что произошло в «Крокус Сити»

27.03.24 16:34

В Европоле заявили о масштабной утечке данных

27.03.24 09:42

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 439 190 солдат

26.03.24 16:49

Алексей Данилов уволен с должности секретаря СНБО

26.03.24 15:21

ФСБ обвинила Украину в причастности к теракту в Крокусе

26.03.24 12:55

В четырех областях сетевые ограничения, — Минэнерго

26.03.24 10:11

ВСУ атаковали «Нептуном» корабль «Константин Ольшанский», захваченный в 2014 году в Крыму

26.03.24 09:46

Президента Венесуэлы хотели убить

26.03.24 08:27

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 438 160 солдат

21.03.24 15:47

На Ровенщине значительно возросла заболеваемость опасной болезнью

22.03.24 13:57

Виталий Елагин: у берегов Чили таинственно исчез известный российский спортсмен

22.03.24 10:32

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 434 710 солдат

21.03.24 11:11

Объявлен состав сборной Украины на сегодняшний матч против Боснии

21.03.24 16:41

Стало известно, почему пожилым людям стоит употреблять рыбий жир

22.03.24 15:24

В НАТО заявили о готовности воевать с Россией

22.03.24 12:01

МВФ утвердил для Украины очередной крупный транш

22.03.24 11:48

Китай расшифровал свою позицию по войне в Украине

22.03.24 11:40

Орбан считает, что в ближайшие месяцы западные войска таки зайдут в Украину

22.03.24 01:03

Развеян очень популярный миф об алкоголе

Фото и Видео
Лукашенко дал команду готовиться к противостоянию с Балтией, — СМИ
Лукашенко дал команду готовиться к противостоянию с Балтией, — СМИ
Лукашенко дал команду готовиться к противостоянию с Балтией, — СМИ
Лукашенко дал команду готовиться к противостоянию с Балтией, — СМИ
В Австралии змея чуть не задушила телеведущего в прямом эфире
В Австралии змея чуть не задушила телеведущего в прямом эфире
Вариации Гримм (2024): трейлер и дата выхода нового сериала-аниме
Вариации Гримм (2024): трейлер и дата выхода нового сериала-аниме
Павел Кириленко: чиновник «оброс» во время войны имуществом на 70 млн грн, - СМИ
Павел Кириленко: чиновник «оброс» во время войны имуществом на 70 млн грн, - СМИ
Фьюри — Усику: Беги, кролик, беги
Фьюри — Усику: Беги, кролик, беги
В Киеве уже 10 пострадавших после утреннего ракетного удара. Разбор завалов продолжается
В Киеве уже 10 пострадавших после утреннего ракетного удара. Разбор завалов продолжается
Дом Дракона, 2 сезон (2024): трейлер и дата выхода продолжения культового сериала
Дом Дракона, 2 сезон (2024): трейлер и дата выхода продолжения культового сериала
Паразит: Серые (2024): трейлер и дата выхода сериала по манге
Паразит: Серые (2024): трейлер и дата выхода сериала по манге
Чужой: Ромул (2024): трейлер и дата выхода
Чужой: Ромул (2024): трейлер и дата выхода
Фуриоса (2024): новый трейлер и дата выхода приквела «Безумного Макса»
Фуриоса (2024): новый трейлер и дата выхода приквела «Безумного Макса»
fraza.com
Новости блогосферы
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года
11.01.24 18:31

Кто виноват и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.