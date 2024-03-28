Жертвами войны в Украине стали уже 537 детей

В Украине продолжается война. Увы, под ударами оказываются дети.

О ситуации на четверг, 28 марта, поведал Офис генерального прокурора.

Сообщается, что жертвами боевых действий стали как минимум 537 несовершеннолетних.

Еще 1 269 детей получили различные ранения.

Подчеркивается, что данные цифры не окончательные, так как продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Сообщается, что больше всего детей пострадало в Донецкой (524), Харьковской (343), Херсонской (149), Киевской (130), Днепропетровской (125), Николаевской (103) и Запорожской (100) областях.

Известно, что накануне, 27 марта, в результате удара по селу Боровая Изюмского района Харьковской области погиб 13-летний мальчик, а в результате обстрела Харькова пострадали четыре ребенка в возрасте трех месяцев до тринадцати лет.

Ранее мы писали, какая ситуация на фронтах на 28 марта.