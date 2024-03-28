Война в Украине: ситуация на фронтах на 28 марта

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о ситуации на фронтах на четверг, 28 марта.

За минувшие сутки произошло 60 боевых столкновений.

В сумме противник нанес 11 ракетных и 77 авиационных ударов, совершил 141 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Увы, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили ряд многоэтажек, медицинские учреждения, автомобили, школа, детский сад и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Прошлой ночью россияне вновь атаковали нашу страну, применив БпЛА типа «Shahed». Данные по этой атаке уточняются.

К сожалению, авиационным ударам подверглись: Ветеринарное, Харьков, Синьковка, Кругляковка, Боровая, Новоегоровка, Ивановка, Кисловка Харьковской области; Ямполевка, Новый, Дружба, Ивановское, Бердичи, Новобахмутовка, Очеретино, Семеновка, Цукурино, Новомихайловка, Александрополь, Екатериновка, Елизаветовка, Большая Новоселка, Старомайорское Донецкой области.

Всего под артиллерийским огнем было более сотни населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Информируется, что на Северском и Слобожанском направлениях Россия сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски украинских военных на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

Сказано, что на Купянском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

Отмечается, что на Лиманском направлении ВСУ были отражены 5 атак России в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны Донецкой области, где противник пытался прорвать оборону наших войск.

Указывается, что на Бахмутском направлении украинскими военными были отражены 4 атаки россиян в районе населенных пунктов Ивановское, Андреевка Донецкой области.

Говорится, что на Авдеевском направлении ВСУ были отражены 14 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка и Невельское Донецкой области, где Россия при поддержке авиации пытался выбить украинские подразделения из занимаемых рубежей.

Добавляется, что на Новопавловском направлении ВСУ продолжают сдерживать противника в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, где Россия при поддержке авиации 27 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

Украинцам поведали, что на Ореховском направлении противник при поддержке авиации 4 раза атаковал позиции ВСУ в районах Старомайорского Донецкой области; Работино Запорожской области.

Военные рассказали, что на Херсонском направлении Россия не отказывается от намерения выбить ВСУ с плацдармов на левобережье Днепра. За прошлые сутки противник совершил безуспешную атаку позиций украинских войск.

За сутки украинская авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.

Резюмируется, что подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, 1 средству противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ, 3 пунктам управления БпЛА и 1 еще одному важному объекту России.

Ранее мы писали, что Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 439 970 солдат.