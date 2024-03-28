Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 439 970 солдат

Польша увеличит расходы на снаряды для Украины

В Европоле заявили о масштабной утечке данных

Депутат-предатель Деркач обвинил ГУР в причастности к подрыву на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2»

Андрей Стрихарский: «тендерный распильщик» под маской «слуги народа»?

Блогер Татьяна Пренткович съездила с любовником-волнтером Андреем Гонковским на Мальдивы, откуда он не вернулся - утверждают СМИ

Кирилл Буданов: В Кремле трижды меняли версии того, что произошло в «Крокус Сити»

Война в Украине: ситуация на фронтах на 28 марта

Жертвами войны в Украине стали уже 537 детей

27.03.24 21:24

Кирилл Буданов: В Кремле трижды меняли версии того, что произошло в «Крокус Сити»

27.03.24 16:34

В Европоле заявили о масштабной утечке данных

27.03.24 09:42

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 439 190 солдат

26.03.24 16:49

Алексей Данилов уволен с должности секретаря СНБО

26.03.24 15:21

ФСБ обвинила Украину в причастности к теракту в Крокусе

26.03.24 12:55

В четырех областях сетевые ограничения, — Минэнерго

26.03.24 10:11

ВСУ атаковали «Нептуном» корабль «Константин Ольшанский», захваченный в 2014 году в Крыму

26.03.24 09:46

Президента Венесуэлы хотели убить

26.03.24 08:27

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 438 160 солдат

25.03.24 15:34

В Киеве уже 10 пострадавших после утреннего ракетного удара. Разбор завалов продолжается