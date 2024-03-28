Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 439 970 солдат

В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 28 марта.
Сообщается, что погибли уже 439 970 солдат.
Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 6 914 танков, 13 237 боевых бронированных машин, 10 963 артиллерийские системы, 1 021 РСЗО, 729 средств ПВО, 347 самолетов, 325 вертолетов, 8 590 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 017 крылатых ракет, 26 кораблей/катеров, одна подлодка, 14 595 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 800 единиц специальной техники.
Ранее в ТЦК рассказали, какие трудности возникают в процессе мобилизации.