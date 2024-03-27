Блогер Татьяна Пренткович съездила с любовником-волнтером Андреем Гонковским на Мальдивы, откуда он не вернулся - утверждают СМИ

Известная блогер Татьяна Пренткович в Инстаграм рассказала подписчикам о тяготах путешествия одной с детьми на Мальдивские острова. И, может быть, все бы в это и поверили, однако к большому сожалению Пренткович в той же гостинице оказались ее подписчики, выложившие в сеть скандальные снимки, пишет издание Однобоко.

«На фотографиях Прентковича вовсе не одна, а со своим любовником — уехавшим как волонтер Андреем Гонковским. Однако он оказался на отдыхе на Мальдивах», — пишет издание.

Татьяна Пренткович пыталась оправдаться, что они волонтеры, помогают армии и могут себе позволить отдых, однако, похоже, ей не особо поверили.

«На этом история могла бы закончиться. Но нет. С путешествия на курорт в Украину Татьяна Пренткович вернулась одна с детьми. Ее недо-муж решил остаться за границей. А то еще чего доброго призовут, а там стреляют и страшно. В то же время Андрей Гонковский заявил, что давно хотел покинуть Украину. А сейчас его семье угрожают, поэтому они переезжают за границу. При этом семья вернулась в Украину. В своих действиях Гонковский обвинил подписчиков и критикующих его роскошный отдых на Мальдивах», — пишет издание.