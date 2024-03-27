Андрей Стрихарский: «тендерный распильщик» под маской «слуги народа»?

СМИ пишут, что якобы за недавшим рейдерским захватом ГП «Киевского завода Импульс» стоит депутат от «Слуг народа» Андрей Петрович Стрихарский. Он, по информации Антикоррупционной правды, является владельцем ООО «Компания «Статус Групп» и ЖК Подол Плаза & Резиденс.

Андрей Стрихарский, как пишет издание, это — «известный „тендерный розпильщик“ еще со времен Януковича».

СМИ вспоминает скандальный тендер 2013 когда, когда «Киевзеленстрой» заключило соглашение с ООО «Укрпроектреконструкция» Андрея Стрихарского на реконструкцию парка Партизанской Славы в Дарницком районе стоимостью 1080000 грн. Это когда доллар еще был по 8. А соревновалась с фирмой Срихарского другая фирма Андрея Стрихарского «Березнякижитлобуд». «Итак Андрей Стрихарский с киевскими чиновниками тогда „распилили“ больше 125 000$», — резюмирует издание.

Киевзеленстрой для Андрея Стрихарського это — якобы очень ценный ресурс. СМИ утверждает, что только одна фирма Андрея Стрихарського «Березнякижитлобуд» получила подрядов на 3 645 0000 грн еще по старому курсу — 8 гривен за доллар.

«Когда Андрею Стрихарському стало мало Киева он решил податься в Вишневое. Где прекрасно распилил 7 500 000 грн. на ремонте футбольного поля. И снова та же схема. Конкурируют между собой две фирмы Андрея Стрихарского — ООО «Укрпроектреконструкция» и единственная допущена к участию конкурсе ООО «Строительно-инвестиционная компания „Березнякижитлобуд“ все того же Андрея Стрихарского, которая выиграла тендер и получила подряд стоимостью 7 470 000 грн», — пишет издание.

Став народным депутатом Андрей Срихарский якобы для своих махинаций получил еще больше возможностей. Он вошел во временную следственную комиссию по расследованию коррупции в органах государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (ГАСК).

Издание также уточняет: «ГАСК коррупционную деятельность которой расследует „слуга“ Андрей Стрихарский, выдает разрешение на строительство ЖК по адресу ул. Глыбочицкая, 79-97, в пределах исторического ареала столицы, хотя в Министерстве культуры и информационной политики, а также в Киевской госадминистрации подтвердили, что не согласовывали выполнения любых работ по этому адресу. А заказчиком строительства указанного ЖК выступает Управление делами Апарата Верховной Рады, генподрядчиком — компания „слуги“ Андрея Стрихарского Status Group».