Трамп начал торговать Библией

У бывшего президента США Дональда Трампа появился новый источник дохода. Об этом пишет издание The New York Times.

Сообщается, что политик начал продавать Библию под своим брендом и с адаптированным предвыборным лозунгом, который звучит как «Сделать Америку снова молящейся» (Make America Pray Again).

Сам экс-глава государства признался, что у него много Библий, так как его любимая книга.

Он заверил, что готов поставить священное писание в каждый американский дом.

Уточняется, что стоит набор с Библией от Дональда Трампа 59,99 долларов. В него входит Библия короля Якова, рукописный вариант припева песни кантри-исполнители Ли Гринвуда, под которую политик любит выходить на сцену, а также копии билля о правах, клятвы верности флагу, декларации независимости и Конституции США.

Также информируется, что напрямую от своего имени Дональд Трамп данные наборы не продает, но получает от торговли ими некоторый гонорар.

Ранее стало известно, чего боится Трамп.