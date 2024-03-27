Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 439 190 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 27 марта.

Сообщается, что погибли уже 439 190 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 6 904 танка, 13 216 боевых бронированных машин, 10 931 артиллерийская система, 1 019 РСЗО, 728 средств ПВО, 347 самолетов, 325 вертолетов, 8 578 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 015 крылатых ракет, 26 кораблей/катеров, одна подлодка, 14 539 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 794 единицы специальной техники.

Ранее мы писали, что Данилов уволен с должности секретаря СНБО.