ФСБ обвинила Украину в причастности к теракту в Крокусе

Федеральная служба безопасности России обвинила Украину в причастности к теракту в подмосковном Crocus City Hall, произошедшему вечером 22 марта. Об этом заявил глава ФСБ Александр Бортников, пишут росСМИ.

По его словам, заказчик теракта пока не установлен. При этом якобы известно, что теракт готовили радикалы-исламисты, а «способствовали всему спецслужбы Украины».

Отвечая на вопрос о причастности Киева к теракту, Бортников заявил: «В общем, мы считаем, что они (украинцы) к этому причастны. Сейчас я могу говорить лишь о том, что мы предварительно получили информацию, указывающую на заангажированность той стороны в подготовке этой акции».

Спецслужбы РФ считают, что теракт готовили как сами радикалы-исламисты, так и способствовали этому западные спецслужбы.

«А сами спецслужбы Украины к этому имеют непосредственное отношение», — заявил Бортников.

Кроме того, по его словам, «наработки свидетельствуют о причастности к теракту США, Великобритании и Украины».

«Мы понимаем и видим тех, кто организовывал этот процесс, кто вербовал и ставил конкретные задачи. В дальнейшем будем делать все необходимое для того, чтобы выявить непосредственных организаторов и конкретных заказчиков», — заявил глава ФСБ.

Бортников также считает, что «Службу безопасности Украины следует признать террористической организацией».

Напомним, США заявили, что у них есть информация, подтверждающая причастность «Исламского государства» (ИГИЛ) к теракту в «Крокус Сити Холл».