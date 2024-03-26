В четырех областях сетевые ограничения, — Минэнерго

В энергосистеме Украины сохраняется сложная ситуация. В четырех областях сетевые ограничения электроэнергии, сообщило Минэнерго во вторник, 26 марта.

«За прошедшие сутки по указаниям диспетчеров НЭК Укрэнерго применялись почасовые и аварийные отключения электроэнергии в Одесской, Харьковской, Днепропетровской и в пиковые часы в Хмельницкой области», — говорится в сообщении.

Сейчас ведутся работы по устранению последствий массированных вражеских атак на объекты энергетики. Также продолжается оценка ущерба.

Вместе с тем, дефицита электроэнергии нет. Аварийная помощь не будет привлекаться. На текущие сутки планируется коммерческий импорт электроэнергии в объеме до 18 649 МВт·ч. Экспорт не будет вестись.

Учитывая погодные условия, в Херсоне местные власти решили завершить отопительный сезон.

Вчера в краткосрочный ремонт были выведены два блока ТЭС. Из-за технологических нарушений выключалась ТЭЦ, которая в течение часа была возвращена в работу.

В результате вражеских обстрелов были повреждены воздушные линии электропередачи в Черниговской области. Одномоментно обесточились более 1,8 тысяч потребителей в 12 населенных пунктах.

Из-за боевых действий отключилась воздушная линия в прифронтовом районе Харьковской области, обесточилась подстанция, питающая бытовых потребителей.

Напомним, тариф на электроэнергию для украинцев поднимут в два раза.