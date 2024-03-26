Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 438 160 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о ситуации на фронтах на вторник, 26 марта.

Сообщается, что погибли уже 438 160 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 6 893 танка, 13 207 боевых бронированных машин, 10 904 артиллерийские системы, 1 019 РСЗО, 727 средств ПВО, 347 самолетов, 325 вертолетов, 8 553 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 014 крылатых ракет, 26 кораблей/катеров, одна подлодка, 14 498 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 789 единиц специальной техники.

Ранее мы писали о том, какая сейчас ситуация на фронтах.