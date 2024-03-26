Президента Венесуэлы хотели убить

Президента Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что его хотели убить. Об этом он заявил на митинге, который состоялся после подачи документов об его участии в выборах главы государства.

Напомним, что выборы президента Венесуэлы пройдут 28 июля, а регистрация кандидатов завершится 16 апреля.

По словам политика, двух вооруженных людей, которые планировали нападение на него, задержали во время уличной акции с его участием в Каракасе.

Николас Мадуро сообщил: «Сегодня здесь были задержаны двое мужчин с оружием, которые намеревались напасть на меня. Они уже заявили, что являются членами крайне правой фашистской партии Vente Venezuela, и были задержаны после того, как проникли сюда, на марш. Они изобличены и сознались».

Известно, что у отморозков было взрывное устройство, которое они хотели бросить в политика.

Справка :

Партия Vente Venezuela (Давай, Венесуэла) причисляется к так называемой несистемной оппозиции страны. Ее кандидат Мария Корина Мачадо победила на оппозиционных праймериз, но не была допущена к выборам. Дело в том, что Верховный суд в январе оставил в силе постановление 2021-го года, которое на пятнадцать лет запрещает ей баллотироваться на государственные посты. Кроме этого осталось в силе решение 2017-го года, которыми был лишен права избираться на государственные посты бывший губернатор штата Миранда и дважды кандидат в президенты Энрике Каприлес Радонски.

Ранее президент Венесуэлы наехал на капиталистические страны.