Стало известно, сколько денег тратит Украина на оборону во время войны

Озвучены траты государственного бюджета Украины на сектор безопасности и обороны во время войны. Цифры приводит министерство финансов.

Сообщается, что за январь-февраль было потрачено 235,1 миллиарда гривен.

Уточняется, что это 55,4% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета.

Сказано, что в прошлом месяце эти расходы составили 159,8 миллиардов гривен.

Информируется также, что деньги были направлены на денежное довольствие для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских, приобретение военной, специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питание и т.д.

Ранее стало известно, как Украина собирается тратить деньги от ЕС.