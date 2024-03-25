ПВО сбила баллистические ракеты над Киевом

Российские агрессоры ударили по Киеву двумя баллистическими ракетами. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в Telegram в понедельник, 25 марта.

По его данным, около 10:30 противник нанес удар по Киеву двумя баллистическими ракетами из временно оккупированного Крыма.

«Цели уничтожены, тип устанавливается», — добавил он.

Тем временем в Киеве продолжает расти количество пострадавших в результате ракетного удара.

«Уже пятеро пострадавших в Печерском районе. Троим медики оказали помощь на месте. Двое — госпитализированы», — написал мэр Виталий Кличко в Telegram.

Напомним, россияне снова атаковали Киев гиперзвуковыми ракетами.