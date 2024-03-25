«Бесконечная история»: новый фильм по популярной книге снимет See-Saw Films

«Бесконечную историю» снова экранизируют. По книге Михаэля Энде планируют снять сразу несколько фильмов.

Первый фильм по мотивам книги «Бесконечная история» вышел в 1984 году и со временем стал культовым. В центре сюжета — 10-летний мальчик по имени Бастиан Бальтазар Букс, который случайно находит волшебную книгу, открывающую ему доступ в мир Фантазии.

Производством новой адаптации «Бесконечная история» займутся See-Saw Films («Власть пса», «Лев»). Компания будет работать в сотрудничестве с наследниками Михаэля Энде.