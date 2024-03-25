The Sims: Марго Робби спродюсирует фильм по мотивам игры

По игре The Sims выпустят фильм. Одним из продюсеров картины выступит Марго Робби. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Режиссером фильма по The Sims станет Кейт Херрон, известная по работе над первым сезоном сериала «Локи».

В разработке ленты также примет участие компания Electronic Arts, выпустившая саму игру.

Пока что нет информации о актёрском составе, сюжете или концепции фильма по игре The Sims.