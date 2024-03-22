Криштиану Роналду назвал клуб, в котором завершит карьеру

Криштиану Роналду скучает по родному дому и мечтает именно в Португалии завершить спортивную карьеру. По словам нападающего Аль-Насра, клуб из Саудовской Аравии не станет для него последним и он планирует еще поиграть в Спортинге.

По словам легендарного футболиста, он снова выступит в Европе, чтобы поблагодарить лиссабонский клуб, который в свое время дал ему шанс.

«Я завершу карьеру в Спортинге. Даже если проведу один сезон, хочу вернуться в этот клуб. Этот клуб меня вырастил. Если бы не Спортинг, я бы наверняка работал в Макдональдсе», — приводит слова Криштиану TCR.

Криштиану Роналду является воспитаннико Спортинга. В 2003 году в 18-летнем возрасте он покинул клуб и перешел в Манчестер Юнайтед.

Напомним, Роналду попал мячом в голову «крановщику».