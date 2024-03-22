В НАТО заявили о готовности воевать с Россией

Главы Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Альянс готов к войне с Россией. Его слова цитирует издание АрмияInform.

Чиновник отметил, что в НАТО поняли изменение ситуации безопасности еще в 2014-м году, после событий в Крыму.

По его словам, с 2019-го года страны Альянса начали возвращаться к коллективной безопасности: изменили оборонную стратегию, операционное планирование, силы, необходимые для выполнения всех этих задач.

Роб Бауэр отметил: «Теперь мы все понимаем, что при возвращении к коллективной безопасности время не на нашей стороне. Потому что враг решает, когда и где они вас атакуют, и как долго будет продолжаться конфликт. Украина, к сожалению, в этом убедилась».

В то же время, на вопрос, готов ли Альянс к конфликту с Россией, он ответил: «Да».

Военный информировал: «Это наша главная задача – быть готовыми. Если это случится сегодня, тогда придется драться с тем, что у тебя есть. Это всегда комбинация готовности на сегодня и одновременно улучшение возможностей для будущего».

Кроме этого он напомнил о том, как Альянс с 2016-го года расширил присутствие в Балтии, а с началом полномасштабной войны - в Словакии, Венгрии, Румынии, Болгарии.

Было также сказано: «Теперь у нас восемь таких боевых групп численностью в батальон, которые в случае необходимости могут быть объединены в бригаду. Соответствующие страны постоянно отрабатывают этот механизм. Если потребуется больше, тогда мы это рассмотрим. Но пока этого достаточно».

Представитель Альянса считает, что современная война имеет и другие измерения, как киберпространство или атаки в космосе, а также у России есть способы оказывать влияние в Арктике, на западе Атлантического океана, в Африке, Средиземноморье, Черном море.

Резюмируется: «Было бы глупо фокусироваться только на восточном фланге, потому что россияне не только там. Они повсюду. И именно поэтому НАТО постоянно отслеживает их действия и соответственно реагирует по необходимости».

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