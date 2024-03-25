Ученые из Австралии создали чудо-спрей

Эксперты из университета Флиндерса в Австралии создали чудо-спрей. По их словам, данная новинка способна предотвращать апноэ (кратковременные остановки дыхания во сне) и снижать кровяное давление.

Ученые поясняют, что храп может возникать по различным причинам, однако одной из основных является синдром обструктивного апноэ сна.

Подчеркивается, что это опасное заболевание, при котором у человека происходят кратковременные остановки дыхания во сне.

Исследователи поведали, что их спрей представляет собой блокатор калиевых каналов, и относится к классу противоаритмических препаратов нового поколения, которые замедляют поток ионов калия в центральной нервной системе, стабилизируя активность мышечных клеток сердца и его электрическую активность.

Указывается на то, что при использовании в составе назального спрея блокаторы калия способны повышать активность мышц, которые удерживают верхние дыхательные пути открытыми, тем самым снижая вероятность спазма горла во сне.

Австралийцы рассказали, что их спрей уже протестировали на десяти добровольцах.

Выяснилось, что у семи испытуемых в ходе применения спрея сократилась частота остановок дыхания во сне и снизилось давление наутро после впрыскивания.

Резюмируется, что физиологическое улучшение функции дыхательных путей коррелировало с повышением количества поступающего в организм кислорода, что способствовало предотвращению гипертонии.

Ранее ученые из США создали чудо-пластырь.