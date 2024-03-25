Стало известно о небывалой пользе морских водорослей

Эксперты из больницы Шэн Син при Китайском медицинском университете поведали о небывалой пользе морских водорослей. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что употребление богатых йодом морских водорослей и пищевых добавок на их основе способствует снижению веса у женщин.

Ученые говорят, что их работа представляет собой научный обзор существующих исследований на тему влияния йода на здоровье.

Сообщается, что употребление морских водорослей помогает женщинам в постменопаузе снижать вес, а йод, щедро содержащийся в них, кроме этого снижает риск развития сахарного диабета и болезней сердца.

Исследователи поведали, что при повышении концентрации йода в моче до 300 мкг/л запускается процесс ускоренного сжигания жира в области живота (при условии соблюдения диеты).

Оказалось, что прием пищевых добавок на основе ламинарии или «морской капусты» способствует снижению процента жира в организме.

Добавляется, что йод в продуктах питания оказывает антиоксидантное, противомикробное, иммуномодулирующее и молекулярно-регулирующее действие.

Исследователи подчеркивают, что йод нормализует соотношение патогенных и полезных бактерий в кишечнике, тем самым снижая вероятность развития ожирения и диабета.

Китайцы отмечают, что данный пищевой компонент защищает организм от воспаления в результате окислительного стресса – повреждения клеток химическими частицами, известными как свободные радикалы. Хроническое воспаление является одним из ключевых факторов развития многих заболеваний, связанных с ожирением.

Ранее диетологи рассказали о «коварных» продуктах, из-за которых можно набрать вес.