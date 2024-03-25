Озвучена еще одна причина не отказываться от кофе

Эксперты из Национального университета Сингапура поведали о пользе кофе. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что природное вещество тригонеллин в кофе может улучшать функционирование мышц и предотвращать их распад.

В проведенном исследовании приняли участие 186 мужчин в возрасте 60 лет и старше.

Была собрана информации о состоянии здоровья добровольцев, у которых взяли образцы крови и измерили их силу хвата с помощью цифрового динамометра, то есть прибора, который оценивает интенсивность сжатия в момент стискивания его одной рукой.

Кроме этого людей попросили поведать о своих пищевых привычках, в том числе о частоте потребления кофе.

Выяснилось, что потребление особого природного вещества под названием тригонеллин в составе кофе коррелировало с более сильным хватом, и, соответственно, высокой функциональностью мышц.

Также оказалось, что тригонеллин способствует активации клеточного кофактора NAD+.

Ученые говорят, что это важнейший кофермент (органическое соединение), присутствующий в каждой клетке человеческого организма, который превращает питательные вещества в энергию и управляет важнейшими метаболическими процессами.

Поясняется, что активизация NAD+ влекла за собой повышение работоспособности митохондрий – «энергетических станций» клеток в мышцах.

Указывается, что подобный положительный эффект тригонеллина напрямую связан со снижением риска саркопении – состояния, характеризующегося снижением массы скелетной мускулатуры с возрастом.

Резюмируется, что активировать NAD+ могут и другие вещества, в числе которых аминокислота L-триптофан и формы витамина В3, такие как никотиновая кислота, никотинамид и никотинамид рибозид.

Ранее эндокринолог рассказала о вреде кофе.