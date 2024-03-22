ДнепроГЭС выдержала восемь ракет, — Офис генпрокурора

В Днепровскую ГЭС попали восемь российских ракет. На станции значительные разрушения, но угрозы прорыва дамбы нет. Об этом сказал руководитель департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Юрий Белоусов в эфире телемарафона в пятницу, 22 марта.

«Сегодня произошла самая массированная атака на объекты энергоструктуры за последний год, это точно. Мы можем сказать, что вместе с сегодняшней атакой россияне неоднократно совершили нападения на 136 объектов энергоструктуры в Украине, начиная с масштабного вторжения», — заявил он.

Белоусов отметил, что ДнепроГЭС выведен из строя после атаки российских агрессоров — в станцию попали восемь ракет.

«Сегодня Запорожье было под массированной атакой. Только в саму ГЭС попали восемь раз, то есть восемь ракет попали в этот важный для Украины объект, выполняющий не только энергетическую составляющую, но и другие функции», — сказал Белоусов и заверил, что сейчас угрозы прорыва дамбы нет.

В свою очередь, гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота рассказал, что ГЭС 2 Днепровской ГЭС из-за прямого попадания ракет находится в критическом состоянии.

«Не знаем, в каком объеме и с какой мощностью сможет работать ГЭС 2. Именно из-за ракетных ударов, потому что две ракеты прилетели прямым попаданием по ГЭС 2. В частности одна — по подкрановым балкам и попала в опору. То есть ГЭС 2 в критическом состоянии. ГЭС 1 тоже сейчас не работает», — описал он ситуацию в комментарии для Радио Свобода.

По словам Сироты, предпринимаются все меры, чтобы поднимать затворы и спускать воду, «потому что, к сожалению, через станцию мы не сможем проработать эту воду».

Напомним, россияне нанесли ракетный удар по ДнепроГЭС.