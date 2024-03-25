Ученые призвали… есть цветы

Исследователи из Пармского университета в Италии заявили, что некоторые цветы следует употреблять в пищу. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что цветки голубой фиалки, фуксии царской, китайской гвоздики и мускатной тыквы богаты множеством питательных веществ.

Кроме этого, по их словам, они обладают антиоксидантной активностью, связанной с замедлением клеточного старения.

Информируется, что все виды цветов были специально выращены в теплицах для исследования.

Сказано, что после распускания цветков итальянцы собрали образцы и разделили их на две группы для анализа питательных свойств.

Так, часть цветков подвергли вакуумной сублимационной сушке, а другая половина была заморожена в жидком азоте.

Сообщается, что исследование минерального, пищевого и фитохимического состава образцов показало, что мускатная тыква и фиалки были богаты белком. В них в изобилии содержались такие макроэлементы, как кальций, калий и фосфор.

Эксперты говорят, что наиболее распространенными микроэлементами были марганец, цинк и железо.

В то же время, гвоздика также продемонстрировала высокое содержание железа.

Рассказывается, что в цветах фуксии царской было обнаружено большое количество полифенолов, то есть особых соединений, обладающих антиоксидантными свойствами, которые способны замедлять процесс клеточного старения и улучшать иммунную функцию.

Резюмируется, что понимание состава съедобных цветов имеет решающее значение для использования этого биологического ресурса при разработке новых функциональных пищевых продуктов и лекарств.

Ранее канадцы поведали о небывалой пользе клюквы.